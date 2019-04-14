Мусаев: «Краснодар» в матче с «Динамо» получил то, что заслуживает

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Динамо» показало отличную игру, очень организованно оборонялось, устроив прессинг по всему полю. В первой половине встречи мы не находили свободного пространства, чтобы развивать атаки. Во втором тайме сделали небольшие изменения и стали играть лучше, но было тяжело что-то создавать. Мы получили то, что заслуживаем. Были хорошие моменты, чтобы вырвать победу, но счёт закономерен.

Неназначенный пенальти? Если игрок бьёт по воротам и попадает в руку, которая в неестественном положении. Думаю, это пенальти.

У «Динамо» не стало больше прорывов после ухода Каборе с поля. Убрал его, потому что у Шарля была карточка, он не сыграет в следующем матче. Уткин постоянно тренируется с основой, хорошо себя проявляет. С его непосредственным участием прошла голевая атака», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.