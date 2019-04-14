Карпин: за победу над «Спартаком» дают те же три очка, что и над другой командой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

Удовлетворён ли тем, что мы дважды обыграли «Спартак» в этом сезоне? Абсолютно нет. Если бы мы обыгрывали «Уфу» и «Крылья Советов», и «Енисей». Тогда было бы удовлетворение. За победу над «Спартаком» те же три очка, что и за «Уфу».



Есть ли желание зацепиться за пятёрку после победы? Оно и до матча было. Ещё раз: все наши потери, когда мы играли плохо… и мы бы говорили про тройку, а не пятёрку. Или даже двойку. Сейчас все мысли об «Оренбурге», боюсь, что такая же игра будет, как до «Спартака», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.