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Тухель: «ПСЖ» не хватает игроков, нельзя иметь в обойме всего 16 футболистов

Тухель: «ПСЖ» не хватает игроков, нельзя иметь в обойме всего 16 футболистов
Футбол / Франция

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча состоялась в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

«В матче с «Лиллем» за «ПСЖ» играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов.

Не думаю, что мы победим в Нанте. Придётся везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься», — приводит слова Тухеля Goal.com.

«Лилль», набрав 64 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Лиге 1. «ПСЖ» (81) остался на первом месте.

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