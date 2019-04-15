Зидан: Льоренте нужно игровое время. Его сезон в «Алавесе» был феноменальным

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о перспективах в команде полузащитника Маркоса Льоренте.



«Я давно знаю Маркоса, мы вместе трудились во второй команде «Реала». Он всё время прогрессирует. Единственное, что ему сейчас нужно, – это игровое время. Чем чаще он будет выходить на поле, тем лучше. Когда Льоренте играл за «Алавес», он был футболистом старта. Тот сезон вышел для него феноменальным», — цитирует Зидана AS.



Льоренте является воспитанником «Реала», в основной команде которого дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями. «Реал» после 31 тура занимает третье место в турнирной таблице первенства.

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