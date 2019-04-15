Егоров: пусть Ахметов посмотрит значения слова «убивать». Некрасиво так говорить

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров ответил на заявление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, раскритиковавшего работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:3).



В первом тайме встречи за два предупреждения с поля был удалён защитник «армейцев» Марио Фернандес. Сам Ахметов не принимал участия в игре из-за перебора жёлтых карточек. Во время матча он написал в социальной сети: «Так убивать нельзя».



«Хочу обратиться к Ахметову. Его посыл во время игры, что их убивают… Он игрок сборной, и такие вещи говорить некрасиво. Пусть посмотрит значения слова «убивать» в «Википедии». Не нужно поддаваться эмоциям», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

А. Егоров: обе карточки Фернандеса заслужены, Лапочкин хорошо провёл матч