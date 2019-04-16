Свидетель Навроцкая сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами 90-х

Екатерина Навроцкая, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе.



«Кто именно нецензурно выражался? Сказать не могу. Я же не смотрела на них постоянно. Это было в разговоре между собой. Вряд ли в сторону кого-то из посетителей. Фразу «Тётя, что ты сюда смотришь» уловила на слух. Я читала книгу, периодически на них смотрела — не скрываю, мне было интересно. Но кто это сказал, я не знаю, хотя сказано было достаточно громко. Уточнять не стала. А зачем? Я не стала вступать с ними в общение, потому что мне это неинтересно.

На основании чего сопоставила их поведение с поведением преступников 90-х? По телевизору видела. Много было документальных фильмов, не только художественных», — передаёт слова Навроцкой корреспондент «Чемпионата».