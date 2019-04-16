Полузащитник «Штутгарта» до конца сезона дисквалифицирован за плевок в соперника

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против «Байера». Срок дисквалификации игрока истечёт 25 мая. Матчи последнего тура Бундеслиги пройдут 18 мая.



На последней минуте матча 22-летний футболист плюнул в игрока леверкузенской команды Кая Хавертца на 90-й минуте игры, за что сразу получил красную карточку.



«Я уже извинился за своё поведение перед клубом и командой. Выражаю свои извинения своему сопернику Каю Хаверцу. Даже если меня и провоцировали ранее, то я не должен был так делать», – цитирует Аскасибара официальный сайт немецкой команды.

Календарь матчей чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».