Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Штутгарта» до конца сезона дисквалифицирован за плевок в соперника

Полузащитник «Штутгарта» до конца сезона дисквалифицирован за плевок в соперника
Футбол / Германия

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против «Байера». Срок дисквалификации игрока истечёт 25 мая. Матчи последнего тура Бундеслиги пройдут 18 мая.

На последней минуте матча 22-летний футболист плюнул в игрока леверкузенской команды Кая Хавертца на 90-й минуте игры, за что сразу получил красную карточку.

«Я уже извинился за своё поведение перед клубом и командой. Выражаю свои извинения своему сопернику Каю Хаверцу. Даже если меня и провоцировали ранее, то я не должен был так делать», – цитирует Аскасибара официальный сайт немецкой команды.

Календарь матчей чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент