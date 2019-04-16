Источник: Зидан принял решение избавиться от пяти игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился со списком игроков, с которыми не собирается работать в следующем сезоне. Об этом сообщает AS.

По данным источника, в «черный список» французского специалиста вошли: полузащитники Даниэль Себальос, Маркос Льоренте и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Кроме того, уверенными в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу» не могут быть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Решение по ним будет принято в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании. В чемпионате Испании «Королевский клуб» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 32 турах.