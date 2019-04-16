Милнер: гол «Порту» способен поменять ход противостояния

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».



«Мы просто хотим сконцентрироваться на собственной игре. Это всё, что мы можем сделать со своей стороны, что мы можем контролировать. За пределами команды много говорят о гипотетической победе за сколько-то там лет. Но в раздевалке мы сосредоточены на том, что можем сделать сами.

Знаем, как будет трудно. Прошлогодний результат может ввести в заблуждение. Мы понимаем, насколько «Порту» хорош, видели это в том числе в двух матчах на «Энфилде». Это очень хорошая команда. Если бы я оказался в «Порту», я бы хотел забить и оказать на соперника давление. Гол способен поменять ход противостояния. Атмосфера тоже играет большую роль. Здорово иметь форму, но все эти неуважительные отзывы в прессе, как мне кажется, только мотивируют «Порту».

Лучший в мире? Это приятная похвала. Но чтобы быть лучшим, надо выигрывать трофеи, а у нас пока не получается. Есть много хороших команд, и мы постараемся добиться прогресса и к концу сезона завоевать хотя бы один титул", — приводит слова Милнера официальный сайт УЕФА.