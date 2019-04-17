Бернардески: не сомневаюсь, что рано или поздно «Ювентус» выиграет ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески дал комментарий после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).



«Рад, что президент подтвердил информацию о том, что Аллегри остаётся на следующий сезон. Это важный сигнал, который говорит о том, что тренер хочет взять Лигу чемпионов и сделает всё возможное, чтобы построить команду, способную её выиграть. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выиграем этот турнир», — приводят слова Бернардески «Известия».

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).