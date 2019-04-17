Кириченко: отставка — это болезненно, но нужно оставаться человеком

Бывший наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал о своём увольнении из команды, отметив, что не жалеет об этом опыте работы.

«Отставка — это болезненно для любого тренера, и я не исключение. Но всегда нужно оставаться человеком. Наверное, говорить о том, что я ушёл красиво, — это слишком громко. Просто ушёл спокойно. Что было самым сложным? Не могу сказать, что было очень тяжело, ведь это жизнь, такова профессия тренера. Есть даже поговорка: принял команду — готовь чемоданы. Я отнёсся к решению руководства с пониманием. Три поражения подряд дают основания для увольнения.

Понимал, что ситуация была тяжёлая. Когда я принимал команду, она находилась на 15-м месте. Но всегда лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Об этом опыте я абсолютно не жалею. Мне было очень интересно, и опыт работы в Премьер-Лиге ничем не заменить", — цитируют Кириченко «Известия».