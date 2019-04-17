СМИ: Тухель не включил Мбаппе в заявку на матч с «Нантом» за критику партнёров

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Нантом», сообщает Le Parisien.



По словам издания, форвард не был включён в заявку парижан по решению главного тренера Томаса Тухеля. Мбаппе в настоящий момент не испытывает проблем со здоровьем и тренировался без ограничений накануне, 16 апреля, однако не попал даже в список игроков, которые полетели на предстоящую встречу.



Вероятно, таким образом немецкий специалист наказал 20-летнего футболиста за критику партнёров после матча с «Лиллем», в котором «ПСЖ» мог досрочно завоевать чемпионский титул, но вместо этого потерпел поражение со счётом 1:5. Мбаппе после игры сказал, что команда сыграла, как новички, и Тухелю не понравились его слова.



«ПСЖ» в случае победы в игре с «Нантом» обеспечит себе чемпионство во Франции. Матч состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Ля Божуар» в Нанте, начало – в 20:00 мск.

Мбаппе: мы сыграли как новички