Салах: нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах призвал мужчин в своей стране и во всём мусульманском мире относиться к женщинам с большим уважением.



«Думаю, нам нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре. Это важно. Я поддерживаю женщин больше, чем раньше, потому что чувствую, что они заслуживают большего, чем получают сейчас», — приводит слова Салаха Time.



Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за € 42 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 45 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 150 млн. Ранее в СМИ появилась информация, что египетский хавбек намерен уйти в другую команду по окончании текущего сезона.

Источник: Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер, у игрока конфликт с Клоппом