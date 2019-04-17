Мамаев: вся та ночь, всё то утро были неправильными

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время сегодняшнего заседания по делу об участии в двух драках в центре Москвы в конце октября прошлого года принёс извинения одному из потерпевших — генеральному директору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину.

«На очной ставке я принёс вам извинения. Сейчас вы говорите, что извиниться я должен был в „Кофемании“ перед всеми. По уголовному делу я прохожу по эпизоду с вами. Я считаю, что мои слова и действия на очной ставке были искренними и осознанными. Если бы мне дали возможность извиниться перед людьми в „Кофемании“, я бы это сделал. То, что в тот момент я повёл себя неправильно, я не отрицаю. Вы как взрослый человек должны понимать, что я всё осознал и понял. Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь.

Хочу сказать, что мои действия, действия ребят были не совсем правильными. Вся та ночь, всё то утро были неправильными. Но это не значит, что надо мужчинам — вам, Денису Клементьевичу и Виталию Соловчуку — до конца своей жизни держать на нас обиду. Наказание несоизмеримо с нашими действиями. Это не те действия, которые принесли всем потерпевшим непоправимый вред. Если будет возможность с вами примириться, я был бы этому рад. Уверен, мы нашли бы взаимопонимание и с вами, и с Денисом Паком, и с Виталием Соловчуком», — сказал Мамаев.