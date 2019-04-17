Адвокат К. Кокорина: судя по обвинительному уклону, реальный срок возможен

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал сегодняшнее заседание.



«Если обратить внимание, то потерпевший Пак действительно похож на PSY. Но в этом нет ничего оскорбительного! Это шутка. На видео видно, что ребята максимально открыты, шутят. А Пак очень агрессивно на это отреагировал. Какие нормы они нарушали? Возможно, да, для утра в кафе это было недопустимо. Но это не значит, что они кому-то хотели мешать. Сегодня Пак сам сказал, что он первым вступил в коммуникацию с ними. Они поняли, что он услышал, сконфузились и извинились. Саша Кокорин сказал, что они скоро уходят, и попросил не обращать на это внимания.



Нам никто не говорил заранее, что сегодня будут потерпевшие. Выбрали идеальный момент, когда мы с девяти утра по судам мотаемся. Денис Клементьевич сегодня выступал как отличник. А когда пробелы были какие-то, ему подсказывали, и все это слышали. На мой взгляд, эта гонка не нужна — никакого соревнования нет.



В суде Пак сказал, что он никакого срока для ребят не хочет, но по характеру действий и его представителей, как мне показалось, всё наоборот. Судя по обвинительному уклону, всему процессу, то можно прийти к выводу, что реальный срок возможен», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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