Вертонген: Льоренте — очень важный игрок для «Тоттенхэма», все любят этого парня

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал выход «шпор» в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб обошёл «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в 1/2 финала турнира благодаря правилу гостевого гола (1:0, 3:4).

«Льоренте очень важный игрок для нас, он забил несколько ключевых голов в этом сезоне. Он всегда готов помочь нам, и снова сделал это сегодня. Все любят этого парня.

Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз. Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас», — приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Мадриде.