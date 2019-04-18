Пепе: результат матча с «Ливерпулем» не совсем справедливый

Защитник «Порту» Пепе поделился мыслями о результате ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:4), а также оценил выступление команды в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира.



«Наши болельщики были на высоте. Результат не совсем справедливый, но такое в футболе случается. Мы провели замечательный сезон в Лиге чемпионов. Теперь сосредоточимся на местном чемпионате», — приводит слова Пепе пресс-служба УЕФА.



«Ливерпуль», победив «Порту» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 6:1, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной». Вторую путёвку в финал разыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс», одолевшие «Манчестер Сити» и «Ювентус» соответственно. Решающий матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



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