Семак: в РПЛ давно надо внедрить VAR, и чем быстрее, тем лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, нужно ли внедрять систему в Российскую Премьер-Лигу систему VAR.



«Уже давно надо. Был вопрос технической базы и возможностей: стадионов, людей, которые будут взаимодействовать с арбитром, сидя перед экранами мониторов. VAR — нужен и необходим. Это абсолютно правильное решение и чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Даже по итогам вчерашнего дня, несмотря на какие-то обидные моменты, связанные с просмотром постфактум, все признают, что это справедливо и заслуженно.



Вопрос не в недоверии к арбитрам. Невозможно увидеть со стороны ассистента на бровке, был ли офсайд или нет в моменте, когда вчера «Ливерпуль» забил гол. Физически невозможно увидеть момент передачи. Если есть возможность помочь судье разобраться в ситуации, то это плюс для всех и для него в том числе. На них не будет лежать такой груз ответственности за ошибки, которые они, и это абсолютно нормально, совершают. Увидеть перемещения на скорости, моменты передачи — это очень сложно. Многие согласятся, что VAR, особенно у нас, очень нужен», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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