Филипе Луис отказался переходить в «Боруссию» Д

Бразильский защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис Касмирски отклонил предложение о переходе в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Bild.

По данным источника, футболист предпочитает вариант с «Барселоной», которая рассматривает его в качестве дублёра основного левого защитника Жорди Альбы. Контракт Луиса с «Атлетико» истекает ближайшим летом, и он станет свободным агентом. Таким образом, бразилец сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Луис принял участие в 21 матче чемпионата Испании (19 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Также на его счету одна голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.