Соломатин: сейчас неприязнь к «Спартаку» в разы острее, чем в игровые годы

Бывший защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин рассказал о противостоянии со «Спартаком».



«Предматчевая подготовка перед дерби была стандартной – собрались с друзьями-фанатами часов за шесть до игры. Обычно компанией человек 20 едем на стадион, а тут двинули на машине. Приехали за час-час десять до матча. Проходка была, как обычно, не самая простая, но к началу игры зашли на сектор. На стадионе было достаточно приятно находиться – тем более при таком результате. Спартаковские сектора минуте к 80-й опустели. Я посещаю каждое дерби, и на этот раз бросилось в глаза отсутствие единения среди их фанатов. Не просто так там вспыхивают драки и перечёркнутые восьмёрки на баннерах рисуют. Зато мы болели дружно и от души, пели песни. Было дико приятно, когда ребята, забивая голы, подбегали к гостевой трибуне. Я понимал, какие чувства испытывали ребята на поле. На воспоминания игрока наслаивались эмоции болельщика – кайфовое состояние!



Я мог бы наговорить много про эту команду, но, когда шёл к вам на встречу, друг и соучредитель моей школы (я его Директором называю) запретил говорить слишком категоричные лозунги (улыбается). Нет, я общаюсь с красно-белыми. У меня друг детства болеет за «Спартак». 262 дня в году мы можем нормально контактировать – только не перед дерби. Тут мы друг друга, скажем так, подкалываем. В моей школе большинство детей болеют за «армейцев», но есть и те, кто – пока ещё – поддерживает «народную команду». После «Оренбурга» один мальчик пришёл на тренировку и говорит: «Мы 22 раза становились чемпионами, а вы – пока 13». Видно, заранее подготовился.



Ни в «Локомотиве», ни в ЦСКА никаких особенных чувств к этой команде я не испытывал. Сейчас неприязнь к ней в разы острее и сильнее», — сказал Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Андреем Соломатиным читайте сегодня, 19 апреля, на «Чемпионате».