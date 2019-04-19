Симеоне: ситуация с Диего Костой разрешена. Моё мнение о нём не меняется

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об инциденте с нападающим Диего Костой, который ранее отказался тренироваться с командой.



«Могу лишь сказать, что это внутренняя ситуация и что вчера мы её разрешили. Сегодня Диего тренировался как обычно.



Я уже несколько раз объяснял свою позицию. Моё мнение о Косте не меняется. Думаю, он провёл не лучший сезон и часто травмировался. И у меня нет никаких сомнений, что в следующем сезоне он и другие футболисты выступят отлично. Диего будет голоден и полон желания исправить своё положение», — приводит слова Симеоне Goal.com.



Ранее сообщалось, что причиной демарша Косты стал возможный штраф за восьмиматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании за оскорбление арбитра в игре с «Барселоной» (0:2).

Диего Коста принёс извинения и вернулся к тренировкам с «Атлетико»