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Тренер «Аякса»: в ЛЧ мы всегда являемся андердогом, но иногда андердог побеждает

Тренер «Аякса»: в ЛЧ мы всегда являемся андердогом, но иногда андердог побеждает
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от противостояния с лондонским «Тоттенхэмом Хотспур» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Участие в полуфинале Лиги чемпионов — огромное достижение. «Аяксу» предстоит сыграть с замечательным соперником. «Тоттенхэм» — фантастический вызов для нас, это потрясающая команда.

С финансовой точки зрения, «Аякс», как и любой другой клуб из Нидерландов, всегда является андердогом. Но иногда андердог побеждает. В таком статусе мы играли с «Реалом» и «Ювентусом».

Нам нужно показать свой лучший футбол. Мы ответственны за собственные действия и частично — за результаты. Если будем играть хорошо, сможем победить», — приводит слова тен Хага Goal.

«Аякс» и «Тоттенхэм» проведут первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов в Лондоне 30 апреля, ответный — в Амстердаме 8 мая.

В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем
Извините, но это всё-таки сенсация.
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