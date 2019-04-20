Клопп: «Ливерпуль» до сих пор не чувствует давления

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что клуб не чувствует давления из-за борьбы за титул в чемпионате Англии.

«Мы до сих пор не чувствуем давления. Привыкли к подобному вызову, прежде всё было довольно позитивно. Это большие игры, очень интересный период, действительно наслаждаемся им. Хорошо, что участвуем в двух соревнованиях, это признак успеха.

Многие напоминали мне, что я, подписав трёхлетний контракт, сказал, что через четыре года что-то выиграем. Этого ещё не произошло», — цитирует немецкого специалиста Goal.



После 34 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 85 очков, на два очка опережая «Манчестер Сити». У «горожан» при этом есть игра в запасе.