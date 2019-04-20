Фанатки «Уфы» пожаловались А. Егорову на судейство в матче с «Арсеналом»

Болельщицы «Уфы» обратились с открытым письмом к Главе Департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Фанатки остались недовольны судейством Владимира Москалёва в матче 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».



«Сегодня женскому сектору ФК «Уфа» исполнилось 2 года. Мы думали, что сегодня мы побываем на празднике футбола. Но в действительности праздника не получилось. И даже не потому, что наша команда проиграла, а потому что впервые в истории матчей «Уфы» мы увидели такое отвратительное судейство. Неудивительно, что болельщики нашего клуба в конце матча даже нецензурно хором ругали судью.



Мы, конечно, не специалисты в области судейства, но даже в этом случае смущает статистика нарушений в матче (22-4). Обращаемся к Вам, уважаемый Александр Анатольевич, как к специалисту и просим прокомментировать следующие эпизоды на видео.



Надеемся на объективную оценку произошедшего сегодня в Уфе. Везде говорят о посещаемости российских матчей, люди борются за болельщика, но такие вещи убивают у людей всякое желание ходить на футбол. Какой смысл ходить на футбол, если уже всё заранее предрешено?» — говорится в письме, опубликованном на странице женского фанатского объединения «Уфы» Вконтакте.

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ