Сафонов: Дзюба очень хорошо сыграл, тяжело было достать мяч после его удара

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение со счётом 2:3 в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«После игры неприятный осадок. В раздевалке говорили о том, что нужно настраиваться на дальнейшие игры и не опускать руки. До конца сезона предстоит сыграть ещё несколько матчей, в которых нужно взять максимальное количество очков.

Что касается последнего пропущенного мяча, Артем Дзюба очень хорошо сыграл, выбрал позицию и пробил. Как мне кажется, тяжело было достать этот мяч.

Не чувствовал себя героем первые минуты матча. Я понимал, что нам играть 90 минут. Я больше ждал момента, когда всё это прекратится.

В концовке была 5-минутная пауза, мне хотелось, чтобы трибуны помогли ребятам, поэтому я активно подгонял болельщиков. Я хотел, чтобы наши игроки подпитывались этими эмоциями. В итоге всё получилось, мы зарядились их настроем и быстро сравняли», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.