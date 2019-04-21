Мостовой: мы увидели «Зенит», который заслуживает чемпионства

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:3).

«Матч «Краснодара» с «Зенитом» определённо можно назвать одним из лучших матчей РПЛ последних лет. Сюжет матча развивался очень драматично. Комментаторы тоже постарались, прилично кричали. А это всегда огромный плюс, делающий матч ярче.



Я всегда говорил: как только в России появятся хорошие, чистые, красивые стадионы —картинка будет совершенно иная. Наличие арен для футбола будет и дальше привлекать молодёжь. Люди приходят и получают удовольствие. Та же игра на другом стадионе выглядела бы совершенно иначе. А тут всё горит, всё свистит, ярко загорается. Если перенести этот матч на старую арену, он уже был бы не таким зрелищным. Я это всё прошёл. Доводилось играть на разных стадионах.



Вчера мы увидели «Зенит», который заслуживает чемпионства. Питерцев много обсуждали в этом году: то выиграют непонятно как, то игры нет, то случайно где-то забьют, то судьи помогут. Вчера мы с первых минут увидели, что «Зенит» побежал забивать. В итоге повезло. Забили. Но везёт сильнейшим», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.