Боярский: о победе «Зенита» мне сказал только мой планшет, это происки Москвы

Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу петербургского клуба в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

«Матч «Краснодар» — «Зенит» — лучшая встреча чемпионата последних лет. Победы над Голландией в 2008-м и Испанией в 2018-м были достаточно весомыми, но эта игра была мне интересней. Матч был потрясающий, игроки «Краснодара» проявили себя очень серьёзными бойцами, а «Зенит» — выше всяких похвал.

Что касается популяризации нашего футбола, мне, к сожалению, кроме вас и собственного планшета, никто и слова не сказал о победе «Зенита». Этот матч не разбирали так, как разбирали игру ЦСКА — СКА. Это происки Москвы. Если так будет продолжаться, то никаких примеров хороших не будет. «Зенит» мы ещё почествуем. Не любят проигрывать москвичи, но и поделом им досталось, пусть смотрят красивый футбол.

Вчера мы увидели лучший «Зенит» за последнее десятилетие своей истории. Этот матч прекраснее всех спектаклей, которые были выпущены за последние годы. «Зенит» — чемпион. Бесспорно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.