Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии

В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.

На 25-й минуте игры 23-летний нападающий отметился результативным ударом после передачи Томаша Прикрыла. Для россиянина этот гол стал 22-м в чемпионате страны. Он уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Чехии, опережая ближайшего преследователя на 8 забитых мячей.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за новороссийский «Черноморец» и «Слован». За «Млада Болеслав» он выступает с 2017 года. Всего в составе нынешнего клуба он сыграл 47 матчей, отметился 26 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Матч между «Дуклой» и «Млада Болеслав» завершился со счётом 2:2.