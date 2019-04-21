«Твиттер» сборной России показал видео с сейвами Сафонова в игре с «Зенитом»

РФС в «твиттере» сборной России продемонстрировал великолепную игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).

В комментарии к видео написано: «Матвей Сафонов в деле».

Видео доступно в "твиттере" сборной России.

В игре с «Зенитом» в створ ворот Сафонова пришлось 10 ударов соперника. 7 из них 20-летний вратарь отразил.

В нынешнем сезоне за первую команду «Краснодара» Сафонов сыграл 15 матчей и пропустил 14 мячей. За дубль «быков» он сыграл 16 матчей и пропустил 20 мячей. Он выступал за все юношеские и молодёжные сборные России. В их составе он провёл в общей сложности 28 матчей и пропустил 29 голов. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день равняется € 0,9 млн.