«Ливерпуль» установил клубный рекорд, набрав 88 очков в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» со счётом 2:0.

Благодаря победе мерсисайдцы набрали 88 очков в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, что стало новым клубным рекордом. Прежнее достижение составляло 86 очков, которые «Ливерпуль» набрал в сезоне-2008/09.

Как сообщает «твиттер» Gracenote, ранее 88 очков было достаточно, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги в 14 случаях из 26.

«Ливерпуль», набрав 88 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отрыв от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», составляет два очка. ПРи этом «горожане» имеют одну игру в запасе.



В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Хаддерсфилдом». Матч состоится 26 апреля.