Кононов: Глушаков не вышел в матче с «Енисеем» по тактическим соображениям

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил своё решение не выпустить на поле полузащитника Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:0).

«Что с Глушаковым? Не вышел по тактическим соображениям, я Игнатова хотел выпустить, надо ему дать возможность прочувствовать игру в чемпионате. Он хорошо тренируется», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Также наставник поделился мнением об игре бразильского хавбека Фернандо.

«Фернандо давно не играл на этой позиции – под нападающим, ещё с Бразилии, сегодня для него была первая игра, нужно было играть на новой позиции и приносить результат. Я им доволен, вся тройка сработала хорошо, но Фернандо не хватает немного точности, думаю, через тренировку всё придёт в норму, а штрафные будут залетать туда, куда нужно», — добавил тренер красно-белых.