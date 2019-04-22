Жардим: Мбаппе проявил свою эффективность и решил судьбу матча

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» (3:1).

«Матч был достаточно равным. Киллиан Мбаппе проявил свою эффективность на поле, он решил судьбу матча.

«Будущее? Оно заключается в следующих матчах, которые нам предстоит сыграть. Мы хотим сохранить своё место в Лиге 1. Я не обеспокоен, потому что знаю, что борьба за спасение продлится до самого конца сезона.

Главное — это не терять серьёзный настрой и думать о предстоящих матчах. Чтобы остаться в чемпионате Франции нам понадобится заработать 6 очков в последних 5-и матчах», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

«ПСЖ», набрав 84 очка, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, уже оформив чемпионский титул. «Монако» (32) остался на 16-м месте.