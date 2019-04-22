Подруга Кокорина и Мамаева рассказала, с чего начался конфликт с Соловчуком

Александра Поздняковиене, подруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и свидетель по их делу, поделилась воспоминаниями о конфликте футболистов с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.



«7 октября мне позвонил Кирилл Кокорин и сказал, что мы поедем встречать Александра и Мамаева. Мы поехали на вокзал, после отправились в клуб «Сикрет Рум». С Александром и Павлом был Геннадий Куропаткин. Они были трезвые. Там мы сели за столик к их знакомым. Выпила один бокал вина, что пили остальные, я не знаю, так как ушла в туалет в момент их заказа. Далее мы решили поехать в клуб «Эгоист». Я поехала в такси с Мамаевым, Александр поехал на машине с Кириллом.



В том клубе к нам присоединились девушки. Я заказала один бокал вина, который растягивала долго. Мамаев пил пиво, был трезвым. Что пили остальные, я не знаю. Все были в нормальном, трезвом состоянии.



Примерно в 7 часов утра мы вышли на улицу. Во время нахождения в клубе кто-то к нам подсаживался, кто-то уходил, поэтому не знаю, кто из девушек с нами вышел. Мы стали обсуждать, куда поедем. Я села в машину, которая стояла перед входом. Спросила: «Вы водитель Кокорина?» Не уточняла, какого именно. В ответ он сказал: «Я таких петухов не вожу». Я начала возмущаться, почему он говорит такие плохие слова и оскорбляет ребят. В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это не наш автомобиль, и попросил меня пересесть. Далее он спросил, почему я так возмущаюсь и что мне сказал Соловчук. Он мне сказал, что если я не скажу, то мы поссоримся. Не желая с ним ссориться, я сказала.



Я осталась сидеть в машине и просмотравиала информацию в сети Интернет. Из машины я не выходила, но видела, что там началась потасовка. Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне, и мы поехали в «Кофеманию», — передаёт слова Поздняковиене корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Суд над Кокориным и Мамаевым. «Он назвал их петухами. Я возмутилась». LIVE Продолжаем следить за громким процессом.