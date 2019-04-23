Почеттино всерьёз изучал варианты работы в России

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино несколько лет назад был готов поработать в России.



«Наши с Почеттино пути пересеклись, когда он ещё был тренером „Эспаньола“. Мне позвонил его агент и сказал, что Маурисио готов к переезду в Россию и если какой-то большой клуб заинтересуется его услугами, то вполне реален его переезд. Мы проконсультировались с клубами, которые могли бы искать главного тренера, и я даже созванивался с Почеттино. Но до конкретики, к счастью для Маурисио и к сожалению для российских клубов, дело не дошло», — сказал Лепсая в программе «Тотальный футбол».

47-летний Почеттино возглавлял «Эспаньол» с 2009 по 2012 год. Затем он перебрался в Премьер-лигу, возглавив «Саутгемптон». Через год аргентинский специалист стал главный тренером «Тоттенхэм Хотспур».