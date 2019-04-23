Талалаев: «Нижний Новгород» давно мог бы выйти в РПЛ, но желания у них не вижу

Бывший наставник «Тамбова», а ныне главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о главных претендентах на выход в РПЛ.

«Тамбов» – главный претендент на прямой выход в Премьер-Лигу. Я и перед началом сезона это утверждал. С момента моего ухода клуб приобрел восемь новичков. В «Тамбове» есть понимание, что высокие задачи должны решать игроки определенного уровня. Мы из того состава выжали максимум. А сейчас «Тамбов» уже готов к повышению в классе.



Кто помимо «Тамбова» может подняться в РПЛ? По игре больше других заслуживает «Сочи». Мне также нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху, в основном за счёт характера.



«Нижний Новгород», если захочет, наверняка решит задачу. Но особого желания я пока не вижу, нижегородцы выступает очень неровно. Здесь многое зависит от руководителей клуба. С таким набором исполнителей они, на мой взгляд, могли давно и досрочно выиграть турнир ФНЛ", — цитирует Талалаева «Советский спорт».