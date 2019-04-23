Тренерский штаб «Бёрнли» оскорблял Сарри во время матча

Стала известна причина бурного поведения главного тренера «Челси» Маурицио Сарри во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).



Как сообщает Daily Mail, члены тренерского штаба гостей несколько раз оскорбили специалиста, назвав его «сраным итальяшкой». Сарри после этого не смог сдержать эмоции и стал активнее протестовать против поведения футболистов «Бёрнли», в результате чего главный арбитр встречи Кевин Френд принял решение удалить его со скамейки запасных.



Отмечается, что из-за поведения тренеров соперников Сарри не стал посещать послематчевую пресс-конференцию. Вместо него общаться с журналистами отправился его помощник Джанфранко Дзола, который заявил, что специалисту что-то сказали со скамейки запасных «Бёрнли».

Дзола: арбитр неправильно понял действия Сарри и удалил его