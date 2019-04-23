«Спартаку» сократили штраф на 50 тыс. рублей за своевременный поиск нарушителей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что за своевременный поиск нарушителей на матчах РПЛ «Спартак» получил от комитета скидку.



«КДК второй год практикует применение 26-й статьи Дисциплинарного регламента, а именно своевременное вычисление нарушителей, которые нарушают правила поведения зрителей на стадионе. Если на заседании у нас будут протоколы, то мы будем уменьшать штрафы на 50%.



К нам обратился «Спартак» по пяти матчам: 15 августа с «Анжи» был задержан один человек, 29 мая с «Динамо» были задержаны два человека, на игре с «Зенитом» задержаны четыре болельщика, с «Локомотивом» – один человек и с «Оренбургом» – два человека.



По вновь открывшимся обстоятельствам, КДК пересмотрел решения по штрафам и по этим пяти матчам в общей сумме уменьшил штраф на 50 тысяч рублей. То есть мы отмечаем хорошую работу клуба по пресечению нарушителей», – цитирует «РИА Новости» Григорьянца.

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