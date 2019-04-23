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«Спартаку» сократили штраф на 50 тыс. рублей за своевременный поиск нарушителей

«Спартаку» сократили штраф на 50 тыс. рублей за своевременный поиск нарушителей
Футбол / РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что за своевременный поиск нарушителей на матчах РПЛ «Спартак» получил от комитета скидку.

«КДК второй год практикует применение 26-й статьи Дисциплинарного регламента, а именно своевременное вычисление нарушителей, которые нарушают правила поведения зрителей на стадионе. Если на заседании у нас будут протоколы, то мы будем уменьшать штрафы на 50%.

К нам обратился «Спартак» по пяти матчам: 15 августа с «Анжи» был задержан один человек, 29 мая с «Динамо» были задержаны два человека, на игре с «Зенитом» задержаны четыре болельщика, с «Локомотивом» – один человек и с «Оренбургом» – два человека.

По вновь открывшимся обстоятельствам, КДК пересмотрел решения по штрафам и по этим пяти матчам в общей сумме уменьшил штраф на 50 тысяч рублей. То есть мы отмечаем хорошую работу клуба по пресечению нарушителей», – цитирует «РИА Новости» Григорьянца.

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