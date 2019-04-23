Гвардиола: Марез никуда не уйдёт из «Манчестер Сити», он счастлив

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего Рияда Мареза.



«Марез будет с нами в следующем сезоне. И в сезоне после следующего, и потом. Мне не нужно с ним говорить. Он будет с нами в следующем сезоне. Это наш футболист, мы довольны его поведением и игрой. Он знает это, как и все остальные. У нас серьёзная конкуренция за место в составе, но Рияд никуда не уйдёт. И он, и мы счастливы», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Ранее сообщалось, что Марез недоволен своим положением в команде и готов покинуть стан «горожан», если ситуация не изменится.



Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лестер Сити» за € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги (13 из них – в основе), в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи.

Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»