Бывшая подруга Мамаева: на сборы за футболистами ездят так называемые охотницы

Юлия Евтух, бывшая девушка полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала об изменах, которые практикуются футболистами.

«Приятельница просветила меня, что за футболистами ездят так называемые охотницы. Во время сборов селятся в соседних отелях, знакомятся, приезжают по первому зову, готовые воплотить любые фантазии. Дисциплина — да, безусловно. На тренировках. Но ведь ночью никто не будет следить, чем занимаются взрослые мальчики.

Охотницы — это целое сообщество, можно сказать «клуб по интересам». Переходят как трофеи от одного футболиста к другому, третьему. Никто не брезгует, скажем так, использованным товаром", — приводит слова Евтух 7days.ru.

Отметим, что отношения Евтух и Мамаева длились почти 5 лет.