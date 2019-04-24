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Бывшая подруга Мамаева: на сборы за футболистами ездят так называемые охотницы

Бывшая подруга Мамаева: на сборы за футболистами ездят так называемые охотницы
Футбол / РПЛ

Юлия Евтух, бывшая девушка полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала об изменах, которые практикуются футболистами.

«Приятельница просветила меня, что за футболистами ездят так называемые охотницы. Во время сборов селятся в соседних отелях, знакомятся, приезжают по первому зову, готовые воплотить любые фантазии. Дисциплина — да, безусловно. На тренировках. Но ведь ночью никто не будет следить, чем занимаются взрослые мальчики.

Охотницы — это целое сообщество, можно сказать «клуб по интересам». Переходят как трофеи от одного футболиста к другому, третьему. Никто не брезгует, скажем так, использованным товаром", — приводит слова Евтух 7days.ru.

Отметим, что отношения Евтух и Мамаева длились почти 5 лет.

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