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Игуаин предстал в образе Элвиса Пресли на праздновании дня рождения Давида Луиса

Игуаин предстал в образе Элвиса Пресли на праздновании дня рождения Давида Луиса
Футбол / Англия

Форвард «Челси» Гонсало Игуаин был одним из главных действующих лиц на праздновании дня рождения партнёра по команде Давида Луиса.

На мероприятие, которое состоялось вечером 23 апреля, 31-летний нападающий явился в костюме Элвиса Пресли. Под стать своему образу аргентинец вёл себя и на сцене.

Видео доступно в "твиттере" танцовщицы Ками Гарбуйо.

Костюмированную вечеринку также посетили другие игроки лондонского клуба. В частности, Н'Голо Канте предстал в образе Бэтмена.

Отметим, что накануне вечеринки в матче 35-го тура чемпионата Англии «Челси» дома не смог переиграть «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 2:2. Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились как раз Канте и Игуаин.

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