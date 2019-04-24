Игуаин предстал в образе Элвиса Пресли на праздновании дня рождения Давида Луиса

Форвард «Челси» Гонсало Игуаин был одним из главных действующих лиц на праздновании дня рождения партнёра по команде Давида Луиса.

На мероприятие, которое состоялось вечером 23 апреля, 31-летний нападающий явился в костюме Элвиса Пресли. Под стать своему образу аргентинец вёл себя и на сцене.

Видео доступно в "твиттере" танцовщицы Ками Гарбуйо.

Костюмированную вечеринку также посетили другие игроки лондонского клуба. В частности, Н'Голо Канте предстал в образе Бэтмена.

Отметим, что накануне вечеринки в матче 35-го тура чемпионата Англии «Челси» дома не смог переиграть «Бёрнли». Встреча завершилась со счётом 2:2. Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились как раз Канте и Игуаин.