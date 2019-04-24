Источник: в «чёрный список» Зидана попали пять игроков «Реала»

Ближайшим летом «Реал» будет готов расстаться с пятью игроками. Об этом сообщает El Confidencial.

По сведениям источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан составил список игроков, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. В него вошли Гарет Бэйл, Маркос Льоренте, Даниель Себальос, Серхио Регилон и Мариано Диас. Все пятеро будут выставлены на трансфер. Однако, проблемой для «Королевского клуба» может стать продажа валлийца. На это есть несколько причин — зарплата игрока, которая составляет € 15 млн в год, его высокая трансферная стоимость и нежелание самого футболиста покидать «Сантьяго Бернабеу».

Зидан вернулся в «Реал» 11 марта текущего года. За первые 2,5 года работы с клубом он выиграл 9 трофеев.