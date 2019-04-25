Свидетель: к клубу прибежала девушка и сказала, что Кокорина назвали петухом

Алёна Шинкарёва, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделилась воспоминаниями о начале конфликта футболистов с водителем Виталием Соловчуком.



«Кокорин и Мамаев с нами были. А кто такой Протасовицкий, я не помню. В клубе мы пили. Я пила, за остальными не следила. В «Эгоисте» были часа два – два с половиной. Потом хотели где-нибудь поесть.



Когда начали выходить, прибежала тёмненькая девушка и сказала, что Александра назвали петухом. Она вышла из машины, которая стояла рядом с клубом. Это был белый «мерседес». Как она оттуда выходила, я не видела. К кому она подошла и сказала это, я тоже не видела. Услышала, как начали уже в компании обсуждать: говорили, что Сашу петухом назвали, как так. Все пошли на улицу», — передаёт слова Шинкарёвой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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