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К. Кокорин: Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых

К. Кокорин: Соловчук слишком уверенно себя вёл против пятерых
Футбол / РПЛ

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком, участником которого также стал полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Я стоял чуть сбоку, кажется, Паша взял его за шею или за грудки. Не знаю, для чего он это сделал. Но Соловчук через меня его просто ударил. Паша отклонился, потом вернулся в равновесие и тоже попытался нанести удар. Соловчук отошёл назад, потом начал убегать.

У кого было преимущество, если учитывать габариты Мамаева и водителя? Конечно, у Соловчука. Он больше, это очевидно. Понятно, если бы Паша занимался боевыми искусствами, то было бы спорно. Но он футболист.

Допускал, что у Соловчука мог и нож оказаться, слишком уверенно он себя против пятерых вёл», — приводит слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

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