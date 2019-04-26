Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба и уже выходил с ним на связь. Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.

Напомним, сегодня официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

С 2013 года Васильев работал в «Монако». В разное время в клубе он занимал должности спортивного директора, вице-президента и генерального директора. 14 февраля текущего года «Монако» объявил об освобождении Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба.