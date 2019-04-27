Роуз: становиться тренером — пустая трата времени, темнокожим не дают шансов

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз признался, что не планирует становиться тренером из-за отношения к темнокожим специалистам.



«Когда сказал, что хочу уйти из футбола, то подразумевал нехватку темнокожих тренеров или людей на руководящих должностях в клубах. Меня спрашивают, не хочу ли попробовать себя в роли тренера. Отвечаю отрицательно, потому что это пустая трата времени, ведь темнокожим не дают шансов. Именно это я и имел ввиду. С нетерпением жду дня, когда ситуация изменится.



Яркий пример — Сол Кэмпбелл. Почему он должен был начинать тренерскую карьеру во Второй лиге? Нет, я уважаю лигу, но другие наставники получают первую тренерскую работу в АПЛ или даже в сборных. Если такой человек, как Сол, с его послужным списком и трофеями, должен начинать работу со дна Второй лиги, а другие — нет, то почему я должен это делать? Такая перспектива меня совсем не привлекает. Поэтому не планирую становиться тренером из-за нынешней ситуации в футболе», — приводит слова Роуза Sky Sports.

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