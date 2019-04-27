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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»
Футбол / Прочие турниры

В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав». Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко на 14-й минуте. В конце первого тайма Комличенко оформил дубль. До свистка на перерыв полузащитник Томаш Пржикрыл довёл счёт до разгромного.

«Млада Болеслав», набрав 42 очка, завершила нынешний сезон чемпионата Чехии на шестом месте, «Фастав» (39) — на девятом.

Комличенко выиграл гонку бомбардиров чешского первенства. В его активе 24 гола.

Николай является воспитанником «Краснодара». За «Младу Болеслав» 23-летний форвард выступает с 2017 года.

Чехия - Высшая лига. 30-й тур
27 апреля 2019, суббота. 18:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав
3 : 0
Фастав
Злин
1:0 – Комличенко – 14, 2:0 – Комличенко – 40 (пен), 3:0 – Пржикрыл – 43
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