Неймар: молодым игрокам «ПСЖ» нужно больше слушать, чем говорить

Форвард «ПСЖ» Неймар после поражения в финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, по пенальти — 5:6) раскритиковал молодых игроков команды.

«Мы должны быть больше похожими на мужчин в раздевалке, должны быть более сплочёнными. У нас есть много молодых парней. Им нужно больше слушать, чем говорить. Иногда более опытные футболисты что-то рассказывают, а они начинают возражать. То же самое происходит, когда тренер хочет что-то до нас донести.

С таким отношением команда не добьётся успеха. Мы более опытные, поэтому молодые игроки должны больше нас уважать и больше слушать. У меня было такое отношение, когда я только начинал», — приводит слова бразильского нападающего Goal.

«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.