Бартомеу: цель «Барселоны» — требл, но это будет очень непросто

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне испанской Примеры.

«Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов — Лига чемпионов. Наша цель — требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто.

Когда Лионель Месси выходит на поле, он что-то выдаёт. Никогда не знаешь, что именно случится, но что-нибудь произойдёт. Он творит футбольную магию», — приводит слова Бартомеу El Chiringuito.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем». Первый матч состоится на «Камп Ноу» 1 мая, ответный — на «Энфилде» 7 мая. В финале Кубка Испании сине-гранатовые встретятся с «Валенсией» 25 мая.