Тренер «Аякса»: мы можем прибавить в реализации моментов

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 30 апреля.

«Мы хотим быть уверенным на поле, но не быть в то же время простодушными. У нас за плечами немало матчей. Думаю, у нас будут хорошие шансы.



Мы тщательно подготовили команду на основе наших сильных качеств. Надо уважать соперника, и мы так делаем всегда. Это принцип нашей работы.



В чём мы можем прибавить, так это в реализации, использовать свои опасные моменты. Это было очевидно в домашнем матче с „Реалом“. В Турине мы выиграли 2:1, но счёт мог быть больше.



Я не суеверен. Я верю в свою команду, футболистов на поле и наш план на игру. Игроки могут принимать собственные решения на поле, если ситуация внезапно изменится.



Мы хотим продолжить двигаться по этой траектории. Потрясающе, что мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Никто не мог предположить в начале сезона, что до сюда доберётся клуб из Нидерландов. Думаю, это девиз нашей команды. Мы уже добились определённого успеха, но хотим большего. На лаврах почивать не собираемся», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.