Тен Хаг: «Аякс» добился определённого успеха, но хочет большего

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хоттспур» в 1/2 финала Лини чемпионов.

«Мы в хорошей физической форме, амбициозны и свежи. Можем показать свой оптимальный уровень и знаем это. У нас за плечами немало матчей. Думаю, у нас будут хорошие шансы. Надо уважать соперника, и мы так делаем всегда.

Молодые игроки значительно окрепли за последние годы благодаря множеству матчей в Нидерландах и на европейской арене. Команда стала сплочённее. Хотим продолжить двигаться по этому направлению. Потрясающе, что мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Никто не мог предположить в начале сезона. Мы уже добились определённого успеха, но хотим большего», — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.